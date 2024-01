Si recupereranno mercoledì 24, con inizio alle ore 15, le gare non disputate o non portate a termine lo scorso 6 gennaio per maltempo. In Eccellenza c'è da giocare Iglesias-Tempio, saltata per impraticabilità del terreno di gioco dopo che non è andato a buon fine il sopralluogo con l'arbitro e i due capitani. Nel Girone A di Promozione da iniziare il testa-coda fra il Gonnosfanadiga ultimo e il Monastir primo, complice l'impossibilità di tracciare le linee sul campo in terra battuta, e da completare Guspini-Atletico Cagliari, sospesa dal direttore di gara a fine primo tempo sul risultato di 0-0.

Le novità. La contemporaneità di due partite domenica nell'impianto di via Crespellani a Mulinu Becciu porta al cambio di orario di Pirri-Guspini (Girone A di Promozione, ore 11.30) e Sant'Elena-Iglesias (Eccellenza, ore 15.30). Nel massimo campionato regionale due anticipi sabato alle 15: la capolista Ilvamaddalena, dopo la prima sconfitta subita in casa dell'Ossese, ospita il Calangianus mentre il Li Punti riceve la Tharros. In Promozione nel Girone A Gialeto-Arborea (a Siliqua), Idolo-Orrolese e Villamassargia-Castiadas tutte alle 15, nel B Tuttavista Galtellì-Siniscola Montalbo (ore 15) e Ovodda-Abbasanta (ore 15.30), mentre Macomerese-Usinese di domenica si gioca a Thiesi.

© Riproduzione riservata