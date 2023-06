La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità da parte dell’Arborea. La società presieduta da Franco Atzeni, infatti, ha comunicato la conferma di Virgilio Perra alla guida della prima squadra, che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione regionale di calcio.

Perra era subentrato durante la stagione, dopo l’addio a Nunzio Falco dello scorso febbraio. «In realtà – commenta Atzeni – la riconferma era arrivata sin dai giorni seguenti al termine del campionato». Dopo la conferma dell’esperto tecnico, ora la società è al lavoro per la costruzione della rosa da mettergli a disposizione. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime novità.

«Stiamo iniziando – prosegue il presidente – nella costruzione della squadra. Partiamo dalla conferma del gruppo del posto e per adesso non ci sono novità». Nessun volo, l’obiettivo per la prossima stagione sarà far bene, dopo il terzo posto della stagione appena conclusa e la finale di Coppa Italia di categoria. «Vorremmo fare – conclude Atzeni – un campionato tranquillo, con una salvezza tranquilla».

