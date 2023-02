Clamoroso ad Arborea: nonostante la seconda posizione e la semifinale di Coppa Italia raggiunta la società gialloblù ha esonerato il tecnico Nunzio Falco. «Non l’ho presa benissimo», dice il tecnico. «Lascio la squadra al secondo posto. L’obiettivo iniziale era quello di fare bene e divertirci. Abbiamo disputato un grande girone di andata. Dalla gara contro il Barisardo abbiamo perso il nostro bomber Atzeni. In alcune gare l'attaccante ha giocato anche in condizione precarie dimostrando attaccamento alla maglia. Non posso che ringraziarlo. In queste ultime partite», continua, «creavamo una media di sei, sette palle gol ma, non avendo il finalizzatore, non riuscivamo a concretizzare. E alla minima occasione contro subivamo rete. I grandi risultati», continua, «del girone di andata sono stati condivisi tra tutti, giocatori, staff e società. Questo non è accaduto nei momenti difficili nonostante ci fossero tutte le attenuanti. Ci vuole equilibrio. In ogni caso rispetto la decisione della società seppur a malincuore».

Ora la società dovrà cercare il sostituto. Mercoledì è in programma la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. I canarini affrontano, alle 15, la Verde Isola.

© Riproduzione riservata