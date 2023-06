In pochi giorni sono cambiate molte cose nel Luogosanto, formazione gallurese che milita nel campionato di Promozione girone C. La conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Toni Madeddu.

Per l'ex difensore di Luogosanto e Arzachena si tratta della prima esperienza in panchina. Cambi anche negli assetti societari, con vari assestamenti. Nel ruolo di presidente è stata indicata l'imprenditrice Sonia Loriga. L'ex presidente Mauro Massenti assumerà l'incarico di vice. Come sempre nutrita la pattuglia dirigenziale, che ha confermato l'intelaiatura della rosa della passata stagione, conclusa a centro classifica. Obbiettivo della società migliorare questo piazzamento.

L'esperto direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru è già al lavoro per preparare la prossima stagione: «Ci saranno alcuni rientri importanti - afferma - e abbiamo diverse trattative in corso che cercheremo di definire nei prossimi giorni. La squadra sarà comunque all'altezza delle nostre oramai consolidate tradizioni».



© Riproduzione riservata