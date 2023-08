Uno Stintino rinnovato si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica nel campionato di Promozione, dopo il brillante terzo posto dell'anno scorso. La preparazione comincerà al "Roccaruja" il 21 agosto.

Tutti agli ordini di Giampiero Loriga, nuovo tecnico che ha lavorato molto bene nell'Usinese e nell'Ossese, sfiorando la promozione in serie D. Nei biancocelesti numerose le partenze rispetto all'anno scorso. Della nutrita pattuglia argentina rimane solo Matias Colombo. Agli acquisti della prima ora Oggiano, Fini, Manca, Ruiu e Bilea, si sono aggiunti ultimamente i due portieri Canalis (ex Li Punti e Lanteri) e Panai (2004, ex Latte Dolce), il jolly d'attacco Foddai (ex Ossese), i difensori Campus (ex Ossese) e Sanna (ex Usinese).

Tra gli elementi locali da segnalare la conferma del mediano Gadau, che nonostante la sua giovane età sarà uno dei leader della squadra. In base agli acquisti lo Stintino in teoria sarebbe in grado di recitare un ruolo di primo piano nel girone. A Loriga e il suo staff il compito di amalgamare nel più breve tempo possibile una compagine quasi totalmente ricostruita. Parte degli allenamenti, per questioni logistiche, durante l'annata verranno svolti a Sassari.



