Dopo la grande annata passata (secondo posto in campionato e vittoria in Coppa e Super Coppa), l'Usinese si prepara alla prossima stagione. Che la vedrà impegnata al solito nel girone C di Promozione. I rossoblù saranno certamente tra i protagonisti.

La rosa dell'anno scorso è stata praticamente quasi tutta riconfermata. Lascia per età la bandiera Piredda, partono Oggiano e Pintus. Lo zoccolo duro è pronto quindi a dare battaglia: i vari Saba, Gutierrez, Delrio e Luiu (solo per citare alcuni nomi). A questi si aggiungeranno due pezzi pregiati: il forte centrocampista Luca Tedde, prelevato dal Tempio, il veloce esterno sinistro Stefano Serra, ingaggiato dal Badesi.

«Presto arriverà un altro forte attaccante», precisa il ds rossoblù Sandro Panzali. Dalla Torres invece giungeranno i fuori quota Doro, Grina Manca e Carta. La preparazione comincerà il 18 agosto nello splendido sintetico del Peppino Sau. Tutti a sudare agli ordini del nuovo tecnico: il sassarese Giuliano Robbi, uno degli allenatori più seri e preparati del panorama dilettantistico isolano.

La società spera in un eventuale ripescaggio, visti i risultati ottenuti e la grande tradizione calcistica conquistata. Ma sarà molto difficile. Il campionato di Eccellenza sarà a 17 squadre. E per ora non ci sono spiragli. L'obiettivo della Federazione è infatti riportare al più presto tutti i campionati dilettantistici a 16 squadre.



