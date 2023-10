Una settimana da dimenticare per l'Alghero: la squadra di Giandon ha ottenuto due sconfitte consecutive, rispettivamente contro la Macomerese nello scorso turno di campionato e con l'Usinese in Coppa Italia, tutte di misura.

Ora per i giallorossi c'è la pratica Montalbo Siniscola, ancora imbattuta in questo inizio di stagione.

«Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da una vittoria netta fuori dalle proprie mura e dalla vittoria in Coppa Italia. Per noi è l’opportunità di dare un segnale forte al campionato, veniamo da due risultati negativi pervenuti con prestazioni differenti, in Coppa diversi giovani hanno avuto modo di mettersi in luce e offrire alternative importanti. Siamo chiamati ad una grande prestazione», queste le parole dell'allenatore algherese.

La partita si giocherà alle 16 allo stadio "Pino Cuccureddu".

