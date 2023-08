Il Tortolì, formazione che militerà nel girone A di promozione, ha presentato lo staff tecnico che affiancherà l'allenatore Daniele Salerno.

Si parte da Massimo Corda, riconfermato dopo la passata stagione nella quale ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra e ha condotto la Juniores al secondo posto. Corda assumerà il ruolo di allenatore in seconda e manterrà la panchina della Juniores.

Dello staff farà parte anche Alberto Marci, ex portiere in varie squadre del panorama ogliastrino e regionale, laureato in Scienze Motorie e allenatore qualificato Uefa B. Dopo le numerose esperienze accumulate tra Bari Sardo, Idolo e Lanusei, il rientro alla base con il ruolo di preparatore dei portieri nel quale sta seguendo la crescita e lo sviluppo degli estremi difensori fin dalla prima età agonistica.

Completa il gruppo Simone Criscuolo, classe 1988, anche lui ex portiere cresciuto nel nostro settore giovanile, per poi arrivare fino all'esordio in Eccellenza nella stagione 2006/07 e un'altra stagione in Promozione nel 2011/12. Numerose anche per lui le successive esperienze tra cui Ferrini Quartu, Villagrande e Castor. Assumerà il ruolo di collaboratore tecnico, affiancando mister Marci per il lavoro sui portieri e il resto dello staff per il lavoro sul campo.

