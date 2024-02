Rinforzo in attacco per il Monastir, che riporta in biancoblù Alessio Cannizzaro. L'attaccante esterno classe 2003, originario del Lazio, aveva giocato già con la squadra del presidente Marco Carboni nella passata stagione in Eccellenza, segnando quattro gol dal suo arrivo nel mercato invernale. Ora torna per disputare il campionato di Promozione, dove il Monastir (capolista a +9 sul Castiadas secondo) è atteso dal match casalingo contro il Terralba di domenica.

«Sono stato contattato dal direttore sportivo Matteo Zanda, che non conoscevo ma mi aveva visto giocare l'anno scorso: mi ha spiegato il progetto e mi è piaciuto da subito», le parole di Cannizzaro. «Ci sono tante novità rispetto all'anno scorso e la società ha grandi ambizioni, ho già avuto modo di parlare con l'allenatore Angheleddu. I risultati prima che io tornassi parlano da soli, ora voglio far bene e aiutare la squadra a continuare il suo percorso».

La carriera. Cannizzaro aveva iniziato la stagione in Eccellenza al Castel di Sangro, squadra nella quale gioca il centrocampista sardo Alessandro Sanna (anche lui a Monastir l'anno scorso). In carriera ha anche vestito le maglie di Viterbese, Polisportiva Carso e Team Nuova Florida. Al Monastir ritrova alcuni compagni che conosceva già dalla scorsa stagione come Nicola Deias, Enrico Galasso, Federico Poddesu e Riccardo Pulcrano. È a disposizione del club da subito, in quanto aveva risolto col Castel di Sangro già da tempo.

