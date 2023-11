In Promozione cambiano le gerarchie in vetta in entrambi i gironi, dopo la decima giornata di campionato. A differenza dell'Eccellenza nessuna squadra ha preso il largo, con la sensazione che dopo i due ultimi campionati ridotti (con tre gironi da quattordici squadre) il ritorno al format precedente abbia alzato il livello. Domani (ore 17) il ritorno del primo quarto di finale di Coppa Italia Siniscola Montalbo-Tortolì (andata 2-0), col resto delle partite in programma mercoledì 29.

Girone A. Nuovo cambio in vetta: il Monastir sfrutta l'1-1 del Castiadas sabato con l'Arborea e, battendo 2-1 domenica l'Idolo, torna primo. Decidono il decimo gol in campionato del bomber Mauro Ragatzu e una prodezza direttamente da calcio d'angolo di Alessandro Masia al 74', dopo che Erik Bottegal all'ora di gioco aveva pareggiato con un bel destro dal limite. A -2 dal vertice (e -1 dai sarrabesi) c'è il CUS Cagliari, vittorioso 1-2 in casa del Selargius, da segnalare anche gli 0-1 del Guspini a Tortolì e dell'Orrolese a Sant'Antioco sulla Verde Isola, entrambe al quinto posto. In coda gran rimonta allo scadere dell'Atletico Cagliari, che ribalta da 2-1 a 2-3 negli ultimi istanti il Gonnosfanadiga. Nel prossimo turno trasferte non semplici per le due di testa, il Monastir a Villamassargia e il Castiadas a Terralba, il CUS Cagliari ospita la Verde Isola.

Girone B. Ora c'è un trio in testa, dopo dieci giornate: Nuorese, Sennori e Usinese. I verdazzurri hanno dovuto ribaltare il Porto Torres da 0-2 a 3-2, l'Usinese ha battuto 2-1 il Bonorva mentre il Sennori (che era la capolista in solitaria prima dell'ultimo weekend) si è fatto fermare sul 2-2 dallo Stintino. Non ne approfitta la Lanteri Sassari: altro 2-2, col Luogosanto, è a -1 dalla vetta. L'Alghero sale quinto a -2, in una classifica molto corta, con il 4-3 sull'Abbasanta fanalino di coda. Scontro diretto in arrivo: Sennori-Usinese, la Nuorese va a Posada.

© Riproduzione riservata