Il Cus Cagliari ripartirà dal tecnico Claudio Meloni dopo l'ottimo quinto posto conquistato nel girone A di Promozione. «Una stagione positiva in linea con gli obiettivi», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu. «Siamo già al lavoro per la prossima. Ho incontrato il presidente nei giorni scorsi per cercare di fare il quadro generale. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione della scorsa stagione e magari raggiungere i playoff che dovrebbero essere ripristinati. In virtù del ritorno al format con due gironi da 18 squadre».

Sul prossimo torneo Vargiu non si sbilancia: «Si annuncia un campionato lungo e difficile. Dall’Eccellenza sono retrocesse formazioni importanti che riproveranno a salire subito. Per questo dovremo farci trovare pronti. Cercheremo di confermare gran parte dell'organico attuale migliorandolo con almeno un innesto per reparto. Ci saranno delle novità anche nel settore giovanile dove sono previsti alcuni nuovi tecnici che potranno migliorare l'attuale settore in continua espansione. Non ultima la notizia dei lavori di rifacimento del nuovo campo in sintetico che ci consentirà di avere più spazi dove i ragazzi potranno crescere. Il centro sportivo Sa Duchessa», chiude, «diventa sempre più il cuore pulsante dello sport cagliaritano».

