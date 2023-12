In Promozione è appena andata in archivio l’undicesima giornata e, come in Eccellenza, si giocherà venerdì anziché domenica nel prossimo turno. Ancora una volta tanti cambiamenti al vertice e molta incertezza.

Girone A. Una coppia in testa. Il Castiadas sabato vince in maniera tennistica 6-2 sull'Orrolese, trovando fra le altre cose l’esordio con gol per il classe 2004 William Cabras preso complici le partenze di Giacomo Caddeo e Filippo Littarru. Ieri il Monastir va avanti al riposo 2-0 sulla Gialeto, con la doppietta del solito Mauro Ragatzu che ha più gol (dodici) che giornate (undici), ma nella ripresa la formazione di Serramanna rimonta e - pur restando in dieci per l’espulsione di Valentino Perinozzi - pareggia al 93' su un'azione molto contestata, portando all’aggancio del Castiadas ora appaiato in testa coi biancoblù. Non ne approfitta il CUS Cagliari, che fa 0-0 ad Arbus e rimane a -2 dalla vetta con un punto di vantaggio sul Pirri, che passa 0-3 a Selargius col terzo gol in due partite da titolare del classe 2008 Tommaso Manconi. In coda accorcia la classifica la Verde Isola, 3-2 sull’Atletico Cagliari, e la muove il Gonnosfanadiga col rigore dell’eterno Alex Tomasi che riprende l’Idolo. Pari Arborea-Guspini (2-2) e Lanusei-Villamassargia (0-0), vince 2-1 il Tortolì sul Terralba.

Girone B. Si stacca la Nuorese, alla quale basta l'1-0 sul Bonorva per andare a +2 sul Sennori fermato a Macomer sullo 0-0. Capitan Fabio Cocco si fa parare un rigore nel primo tempo, ma è Alessio Demurtas nella ripresa a dare ai verdazzurri il primato in solitaria. Al terzo posto si confermano Lanteri Sassari (2-3 a Fonni) e Usinese (1-0 sul Santa Giusta), mentre rallenta l’Alghero che fa 0-0 col Coghinas ed è ora a -7 dal vertice. Larghe vittorie per Stintino (5-0 all’Ovodda) e Tuttavista Galtellì (4-2 al Luogosanto), il Porto Torres supera 1-2 l’Abbasanta ultimo a due punti. È poi 2-2 tra Siniscola e Posada.

© Riproduzione riservata