Dopo gli acquisti di Budroni, Cossu, Oliana e Viale il Bonorva, formazione di Promozione girone C, ingaggia altri due pezzi da 90, entrambi difensori, certamente un lusso per la categoria: Gennaro Milone (ex Barisardo) e l'argentino Sebastian Lamacchia, la passata stagione perno della difesa del Budoni.

Lamacchia andrà inoltre ad unirsi alla pattuglia di argentini già presenti nei biancorossi. Che si apprestano a disputare un campionato da protagonisti, dopo l'ottimo quarto posto della passata stagione. Frenetico quindi il lavoro del nuovo ds Marco Marras, thiesino, ex portiere di grande valore (anche del Bonorva) e profondo conoscitore dell'ambiente.

Quelli di Milone e Lamacchia non dovrebbero essere gli ultimi nuovi ingaggi. A Bonorva fra i tifosi serpeggia ovviamente grande ottimismo. La squadra è stata affidata al tecnico Gianmario Rassu, reduce da un'ottima annata con l'Usinese. Il girone C di Promozione dovrebbe rivelarsi un girone di ferro. Con formazioni agguerrite e giocatori di livello superiore.



© Riproduzione riservata