È Antonio Prastaro il nuovo allenatore della Nuorese (Promozione, girone B). Dopo l'esonero del tecnico Luca Rusani, la società verdeazzurra ha subito scelto il sostituto. Nella scorsa stagione Prastaro ha vinto il campionato di Promozione col Villasimius. Per il tecnico cagliaritano si tratta di un ritorno. Ha già guidato la Nuorese nella stagione 2009/2010 vincendo proprio la Promozione e l'ha allenata anche in Eccellenza nel 2019/2020, stagione poi interrotta per il Covid dopo appena nove incontri. Nel suo palmares anche i successi con Muravera (sempre salto in Eccellenza) e la conquista storica della Coppa Italia Regionale con il Tonara.

Il tecnico, classe 1972, ha quindi vinto tre volte il campionato di Promozione, con Villasimius, Muravera e Nuorese. Con la Nuorese (stagione 2009/2010) detiene il record di punti (76), ancora imbattuto, nel girone B. Ha fatto una lunga gavetta nelle scuole calcio e settori giovanili dove vanta il titolo di Campione d’Italia con gli Allievi del Sant’Elena e il titolo regionale Allievi con la Sigma.

Intanto si è dimesso anche il direttore sportivo Gianfranco Moro.

