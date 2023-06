Il Coghinas si prepara ad una brillante stagione nel campionato di Promozione girone C, che si preannuncia al solito molto agguerrito. Dopo la salvezza dell'anno scorso, raggiunta solo ai play out, quest'anno la dirigenza vuole mettersi al riparo da sorprese. E sono fioccati tre ingaggi eccellenti, tutti argentini: il centravanti Sergio Valenti dal Tempio, il portiere José Gobbi, ex Calangianus, il centrocampista Pablo Val, colonna per due anni del Li Punti in Eccellenza. A questi giocatori si è aggiunto l'esperto centrocampista Costantino Lollia, proveniente dal Luogosanto. Inoltre da Castelsardo arrivano l'attaccante Nicolò Cirotto e il mediano Franco Tugulu.

Tutti elementi che dovrebbero garantire il salto di qualità alla squadra di Santa Maria Coghinas. Che dispone di un impianto sportivo tra i migliori in Sardegna e in cui la tifoseria, visti i prestigiosi rinforzi, vive un momento di giustificata esaltazione. «Non facciamo proclami, ma non intendiamo correre il rischio di una salvezza raggiunta in extremis come quella della passata stagione - spiega il presidente del Coghinas Fabrizio Pes -. I nuovi acquisti, oltre ad essere ottimi giocatori, sono persone serie ed affidabili. Questo per noi è molto importante. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni, nel rispetto dello sport e dei valori etici che lo rappresentano».

La campagna acquisti del Coghinas in realtà non è finita. Tutt'altro. La dirigenza rossoblù è in dirittura d'arrivo per l'ingaggio dal Tempio del difensore argentino Matias Giammalva, la scorsa stagione (e non solo) indubbiamente il miglior centrale del campionato di Promozione. Mancherebbero solo alcuni dettagli. Ma è pressoché fatta. L'ingaggio dovrebbe essere ufficializzato il 1 luglio. Mentre la preparazione della squadra comincerà il 17 agosto. Tutti agli ordini del tecnico Nicola Spano, il noto "Pelé" tempiese.



