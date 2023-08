Obiettivo Eccellenza: non si nasconde il Bonorva che ha deciso di puntare tutto su Gian Mario Rassu, l'allenatore silighese protagonista, lo scorso anno, di una stagione più che positiva con l'Usinese, dove ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, in aggiunta al secondo posto in campionato.

La squadra si è ritrovata al Chicchitto Chessa per iniziare la preparazione in vista di un torneo che si preannuncia avvincente.

Una sessione di mercato che ha visto la società biancorossa tra le protagoniste, anche grazie all'esperienza di Marco Marras, il nuovo direttore sportivo.

Dopo le conferme di Hernan Salazar e Fabrizio Torresi, si è passati ai nuovi arrivi: Andrea Cossu, Salvatore Budroni, Davide Viale, Luca Olianas, Sebastian Lamacchia, Gennaro Milone, Simone Porcu, Giovanni Piu, Federico Ferrari, Mariano Solinas, Alessandro Mazoni, Alessio Lintas, Alessandro Piga, Gabriele Sanna e Santiago Achaval.

Sempre in Promozione, tutto pronto anche in casa Lanteri. La società sassarese ha affidato la guida tecnica a Michele Pulina, la scorsa stagione sulla panchina dello Stintino, per cercare di fare meglio rispetto allo scorso campionato.

E cercherà di farlo anche con i nuovi arrivi Nicola Dettori, Francesco Zichi, Fabio Nuvoli, Marco Mura, Tomaso Nieddu, Mauro Florenzano, Nicola Pisu e Lorenzo Camboni. I confermati sono Simone Caggiari, Giuseppe Cagnoni, Nicola Satta, Davide Sini, Andrea Usai, Marco Cavaglieri, Mattia Pisano, Stefano Fauli, Emanuele Carboni, Guido Tolu, Gianluca Deiola, Daniele Delogu, Davide Sancis, Gabriele Cubeddu e Angelo Brizzi.

