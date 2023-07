La prossima settimana sarà decisiva per il Thiesi, formazione che milita in Prima Categoria, appena retrocessa dalla Promozione. Il presidente Peppino Mannu e il segretario Giuseppe Piredda hanno consegnato le chiavi al sindaco Gianfranco Soletta, visto che nessuno sinora è disposto a dare una mano nella gestione delle squadra, che comunque è stata iscritta al campionato, ma che ha già perso i migliori elementi e non ha ovviamente eseguito nessun acquisto.

La parola quindi al primo cittadino che avrà pochi giorni di tempo per cercare nuovi timonieri, nella speranza che siano imprenditori o persone serie con un progetto. I neroverdi, passato di grande blasone anche in serie D, dopo la retrocessione sono sembrati una barca alla deriva. Allestire una squadra dignitosa in questo momento non sarà facile. Senza dirigenti e senza soldi. Il sindaco quindi ha un compito davvero arduo. Ma il calcio ci ha abituato anche a clamorosi cambi di rotta. Anche in positivo.

È ciò che si augurano i tanti appassionati della squadra, che non vedono l'ora di un valido acquirente che rilevi la società. Ma il tempo davvero stringe. «Non c'erano più le possibilità di andare avanti - afferma il segretario uscente Giuseppe Piredda -. È giusto che si crei un altro gruppo che ci dia il cambio. Noi in questi 5 anni abbiamo dato tutto noi stessi».



