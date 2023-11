Cambia la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’argentino Mauricio Bringas stacca il compagno di squadra e di reparto Gianluigi Illario dopo tredici giornate. Il centrocampista dell’Iglesias, domenica scorsa, ha ottenuto il decimo voto confermando la continuità delle prestazioni. I minerari hanno visto sfumare in pieno recupero la vittoria contro il fanalino di coda Villacidrese. Incontro che è terminato uno a uno. Bringas è stato giudicato tra i tre migliori in campo dei rossoblù dall’allenatore della squadra del Medio campidano, Graziano Mannu.

Non ha preso invece il voto Illario , che è rimasto fermo a quota nove. L’ex Muravera è stato raggiunto da Andrea Porcheddu del Carbonia e Mattia Gueli dell’Ossese. Porcheddu ha disputato un’ottima partita contro il Ghilarza. La squadra del Sulcis ha perso di misura, giocando però in dieci per un’ora e il centrocampista biancoblù è stato l’ultimo ad arrendersi. L’Ossese ha iniziato a correre raggiungendo la zona playoff ed uno dei principali protagonisti è proprio l’esterno sinistro Gueli. Il ventiseienne di Sassari, cresciuto nelle giovanili delle Torres e con esperienze con Arzachena e Cus Sassari, è sicuramente un lusso per la categoria.

Avanzano a quota otto altri due giocatori di grande esperienza. Sono l’attaccante Michele Chelo, compagno di squadra di Gueli, e il difensore ex Cagliari, Fabio Vignati, in forza al Sant’Elena.

Conquistano il settimo voto Michele Suella (Villacidrese), Lorenzo Camba (Villasimius) e Victor Pucinelli (Li Punti). I tre hanno agganciato Mohamed Sory Camara e Mouhamadou Sakho (Barisardo), Luca Di Angelo (Bosa) e Artur Sagitov (Bosa), Michele Fadda (Sant’Elena), Stefano Demurtas (Tempio) e Simone Calaresu (Tharros). Tutti giocatori racchiuso nello spazio di pochi punti. La corsa al migliore dell'Eccellenza continua con grande interesse dei tifosi.

