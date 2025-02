Jerzu, Samugheo, Thiesi e Campanedda restano al comando dei quattro gironi della Prima categoria. Ha perso il Samugheo battuto per 3-2 in casa dal Perdaxius. Un risultato a sorpresa.

La capolista ha ora un vantaggio di cinque punti sull'Arbus, vittorioso per 2-1 sul Barumini. Nel girone A hanno vinto le due grandi: lo Jerzu a Ulassai per 2-0 ; il Decimoputzu per 3-1 sul Quartu 2000. Lo Jerzu vanta sempre un vantaggio di due punti sugli avversari. In coda il San Vito e il Settimo hanno pareggiato (1-1) contro l'Himalaya e il San'Elia. Nel girone C il Thiesi ha travolto il Silanos per 5-0: è primo con un punto di vantaggio sull'Ozierese che ha vinto per 1-0 sul Santa Giusta.

Nel girone D, Il Campanedda piega l'Ittiri per 2-0, l'Oschirese vince con lo stesso risultato sul Malaspina: Il Campanedda ha 48 punti, l'Oschirese 45.

