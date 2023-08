Nel sintetico del Salvatore Zichina è cominciata anche la stagione dell'Ilvamaddalena. Primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Carlo Cotroneo.

Poco prima della seduta tutti i giocatori, seduti diligentemente in panchina, hanno ascoltato un breve discorso di saluto del presidente Enzo Del Giudice, seguito da quello del tecnico. Poi tutti a sudare, sotto un gran caldo. L'Ilva la stagione scorsa è retrocessa sfortunatamente dopo i playout dal campionato di serie D.

La dirigenza non si è data per vinta e ha costruito una squadra di prim'ordine, destinata ad essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Eccellenza. Gli ingaggi dei fratelli Maitini, di Ruzzittu, Madero, Gjurchonoski, Piriottu e Serra parlano chiaro. Tutti elementi che potrebbero ben figurare in categorie superiori. Inoltre sono rimasti diversi giocatori della rosa dello scorso anno.



