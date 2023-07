Una realtà calcistica consolidata nel panorama isolano. Una società organizzata ed un ambiente ricco di entusiasmo. L'Ossese si prepara alla nuova stagione di Eccellenza con nomi nuovi ed una campagna acquisti estremamente oculata. E non è certamente azzardato affermare che anche nel prossimo campionato l'Ossese sarà sicuramente tra le protagoniste.

La dirigenza si è innanzitutto assicurata in panchina un allenatore del calibro di Mario Fadda, un tecnico di grande esperienza (nonché ex grande calciatore) reduce da splendide stagioni con il Taloro Gavoi. Il mercato inizialmente è stato indirizzato a coprire il tallone d'Achille dell'ultima annata: il reparto difensivo, specie quello centrale, troppe volte disattento. Innanzitutto in questo settore si registra il rientro dal prestito dall'Atletico Uri di Riccardo Fancellu, un giovane cresciuto moltissimo in queste stagioni: in personalità, fisico e tempismo. Inoltre arrivano due nuovi centrali, entrambi argentini: Emiliano Salvucci, 25 anni ( ex Eccellenza siciliana) ed Hernan Sanchez, 29 anni (ex Eccellenza abruzzese).

A rinfoltire il centrocampo ingaggiato dall'Atletico Uri Luigi Scanu, una vera garanzia. Sempre nel reparto centrale prelevato dal Taloro Gavoi Emiliano Fois, 26 anni, giocatore di grande sostanza. In attacco altro grande colpo : l'argentino Mauricio Villa ( ex COS), 37 anni, ma ancora integro fisicamente. Del resto le sue cifre (anche delle sue ultime stagioni) parlano chiaro. Interessante il mercato dei fuori quota, basilare per allestire una squadra competitiva. Dopo il trequartista Giovanni Sanna ( ex Taloro Gavoi) ingaggiato ultimamente il centrocampista Federico Tanda (2005), proveniente dalle giovanili della Torres. Un elemento di cui si dice un gran bene. Potrebbero inoltre esserci delle novità dell'ultima ora. Rimarranno in rosa calciatori importanti del cosiddetto nucleo storico, come il regista Gueli, l'attaccante Chelo, il fantasista Miranda, il laterale Zinellu e capitan Sechi. I tifosi bianconeri sono quindi autorizzati a sognare.



