L’Ilvamaddalena batte (1-0) il Li Punti e allunga sulle inseguitrici. Decisiva la rete di Maitini al 43’ del primo tempo.

Al secondo posto (-5) si piazza il Villasimius che all’”Is Casas” pareggia (1-1) col Carbonia. Padroni di casa avanti con Kassama, poi il pari di Porcheddu.

Con lo stesso risultato (1-1) termina Ferrini-Iglesias. Al gol di Figos per i cagliaritani ha risposto Bringas. Blucerchiati che sono terzi in compagnia del Ghilarza che ha perso (1-4) malamente, in casa, il derby con la Tharros. Per la Tharros marcatori Sanna (doppietta), Atzori e La Valle. Per i giallorossi rete di Caddeo.

Grande successo (1-4) per il Sant’Elena nell’ostico campo di Gavoi contro il Taloro. Le reti degli uomini di Piras sono di Fadda (doppietta), Floris e Porru. Per i padroni di casa Ricci ha firmato il momentaneo 1-3.

Finisce senza reti tra Bosa e Tempio. Al “Signora Chiara” pareggio (1-1) tra Calangianus e Barisardo.

A Ossi, l’Ossese piega (3-1) la cenerentola Villacidrese. Per i bianconeri a segno Fois, Chelo e Gueli. Per la squadra di Mannu in gol Lussu.

Ha riposato il San Teodoro-Porto Rotondo.

