Ancora un importante rinforzo per il Li Punti, formazione sassarese che milita nel campionato di Eccellenza. Dal Thiesi arriva il forte difensore Antonio Mastino, 25 anni. Per lui è un gradito ritorno.

Infatti, oltre che per le sue doti, i tifosi si ricordano di lui per un gol decisivo che qualche anno fa permise al Li Punti di aggiudicarsi lo spareggio per la promozione in Eccellenza. La squadra del presidente Salvatore Virdis si presenta ai nastri di partenza decisamente rinnovata.

Molte le partenze, ma anche tanti acquisti. Tra i quali il portiere Pittalis (ex Tempio), il difensore argentino Nacho Salas, il laterale Paolo Tuccio (ex Latte Dolce), il centrocampista brasiliano Victor Puccinelli e l'attaccante argentino Nacho Lerech. Obiettivo una salvezza tranquilla. A differenza delle ultime due stagioni, avvenuta sempre in extremis.



