Al via domani alle 16 i playoff di Eccellenza alla ricerca di un posto in Serie D nella prossima stagione.

In programma Villasimius-Tempio e Ossese-Ferrini. Si affrontano in pratica le prime quattro squadre che hanno chiuso il campionato alle spalle dell'Ilvamaddalena che ha vinto il torneo con largo anticipo approdando in D ad appena un anno dalla retrocessione.

In virtù della loro migliore classifica Villasimius e Ossese giocano in casa. In caso di pareggio dopo i novanta minuti e i supplementari, passeranno il turno Ossese e Villasimius che poi si giocheranno la finale.

La vincitrice accererà alla fase nazionale dei playoff che decreteranno le squadra da promuovere nella serie D. Grande l'attesa tra le quattro tifoserie. A Villasimius e Ossi è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

