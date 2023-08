L'Iglesias continua la sua campagna di rafforzamento. La società mineraria ha raggiunto l'accordo con l'argentino Santiago Pavisich che arriva dall'Akragas, società siciliana.

Pavisich ha indossato anche le maglie di Saluzzo, Igea, Atletico Catania, Acquedolci, Imperia e Gioiosa.

In Promozione, il Gonnosfanadiga ha ingaggiato Riccardo Muscas (2003), ex Villacidrese, Arbus e Segariu. Il Tortolì ha confermato l’attaccante Marco Boi (1993).

In Eccellenza ancora un importante acquisto dell'Ilva che spera sempre in un ripescaggio in Serie D.

La squadra maddalenina affidata ad un allenatore esperto e vincente come Carlo Cotroneo, ha tesserato anche Matias Manuel Munua, un esterno “a tutta fascia” del 1998 di nazionalità argentina.

Dopo alcune esperienze nel suo paese (“Baby” Fútbol dell'Independiente de Avellaneda, San Lorenzo Futsal, Vélez Sarsfield, Excursionistas) è approdato in Spagna, dove ha giocato per un anno, per poi trasferirsi in Italia, dove ha militato nel Castrocaro, nel Tricase e, la passata stagione, nello Stintino. Ora la nuova importante casacca: quella prestigiosa dell'Ilva.

