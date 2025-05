Il secondo e il terzo round del Campionato Italiano Regolarità d’Epoca Gruppo 5 si sono disputati a Iglesias, in un riuscito appuntamento organizzato dal Motoclub Iglesias col supporto del Comune. Venerdì il parco chiuso in Piazza Sella aveva permesso di ammirare quelle “due ruote” aggressive, efficaci e rese ancora più affascinanti dal tempo. Sabato e ieri, in periferia, il cross test e l’enduro test da ripetere 3 volte al giorno.

Sabato successo del francese Stéphane Peterhansel, leggenda che con 14 successi in carriera si è guadagnato l’appellativo di Monsieur Dakar. In gara in Sardegna con le insegne del Gilera Club Arcore senza ambizioni tricolori, si è aggiudicato l’assoluta e la classe D5 dopo il testa a testa con Giuseppe Gallino (Puch Frigerio 349 2t), che ha vinto la classe D6. Terzo Alberto Casartelli (Ktm 349 2t), che si è aggiudicato la G2. Ieri, è stato Gallino a vincere la classifica di giornata e la D6, stavolta davanti a Casartelli (Ktm 349 2t) e Matteo Modica (Tm 80 2t), con Peterhansel, sesto assoluto e primo in D5.

I commenti. Soddisfatto Aldo Serra, organizzatore e presidente del Motoclub Iglesias: “È stato un bellissimo weekend, la Federazione ci ha assegnato due gare tricolori in un fine settimana - cosa che avviene nelle tappe più “lontane”, Sardegna e Sicilia - e ben 240 iscritti, che si sono moltiplicati per quanto riguarda presenze e pernottamenti perché tra accompagnatori, team, famiglie e appassionati si parla di un migliaio di presenze. Di solito c’è una rotazione nelle location delle gare in calendario, ma adesso valuteremo se chiederla anche per il 2026. Intanto continuiamo col Regionale. Da iglesiente è una grande soddisfazione e ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano: il Comune di Iglesias e l’assessore allo Sport, Vito Spiga, l’Igea, gli Enti, la Provincia e i privati per averci consentito di accedere ai terreni. Il feedback dei piloti è estremamente positivo e questo ripaga dei sacrifici fatti per mettere in piedi una gara di due giorni di questa importanza”.

Bilancio positivo anche per l’assessore allo Sport del Comune di Iglesias, Vito Spiga: «Una scommessa vinta. Quando il Motoclub ci ha annunciato l’opportunità di ospitare una doppia gara di Campionato Italiano Regolarità d’Epoca Gruppo 5, non potevamo che essere contenti. Non solo per la promozione del territorio, visto che sono arrivate un migliaio di persone che approfittando anche al ponte del primo maggio, oltre alla gara hanno fatto una vacanza e visitato Iglesias e il Sulcis Iglesiente, ma anche perché in questa manifestazione si è aggiunta un’altra importante disciplina motoristica a quelle già presenti nel dna di Iglesias».

