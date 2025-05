Quarant’anni di attività sportiva, un compleanno speciale per l’Atletica leggera Porto Torres che nel tempo ha contribuito a far crescere nuovi campioni. Un traguardo straordinario che testimonia il lavoro di squadra, la dedizione, l’impegno di atleti, allenatori, dirigenti e volontari. In questi 40 anni, la società ha saputo crescere, raggiungere risultati eccellenti e diventare un punto di riferimento per l’atletica leggera nel territorio.

A congratularsi sono il sindaco Massimo Mulas e l’assessora allo Sport Gavina Muzzetto, insieme a tutta l’amministrazione comunale. «Siamo felici di riconoscere il valore di una realtà che ha saputo promuovere lo sport e i suoi valori più autentici: rispetto, lealtà, sacrificio e perseveranza. Il percorso intrapreso è fonte di ispirazione per le generazioni future, e siamo certi che l’Atletica Leggera Porto Torres continuerà a portare alto il nome della nostra città in tutte le competizioni».

Nel corso degli anni la società ha sostenuto campioni come Andrea Pianti e l’ultimo, Diego Nappi campione europeo under 18 nei 200 metri.

