È il Cus Cagliari ad aggiudicarsi il titolo regionale di Serie B Femminile di basket. Il quintetto allenato da Federico Xaxa vince infatti anche gara 2, in casa della Mercede Alghero, per 51-69.

La gara. L’avvio è delle padrone di casa che nel corso del primo quarto tengono il pallino del gioco chiudendo sul +8 al 10’ (19-11). La reazione delle universitarie non si fa attendere e grazie alle iniziative di Saias, Caldaro e Petronio arriva la rimonta e il sorpasso sul finire del secondo quarto (27-32 al 20’). Al rientro dal riposo lungo prosegue la progressione del Cus (39-47 al 30’) prima del break decisivo che arriva nel corso degli ultimi 10’ di gara, fino al +18 della sirena finale. Alla Mercede non basta avere la miglior realizzatrice della gara, Murgia con 17 punti, per allungare la serie. Ora le cagliaritane sono attese dalla fase nazionale.

I tabellini.

Mercede Alghero – Cus Cagliari 51-69

Mercede Alghero: Maugeri, D. Galluccio, F. Galluccio 8, Kjolchevska 2, Derekyuvlieva 4, Coni 9, Cavallero 3, Spiga Trampana 1, Silanos 2, Moro 3, Murgia 17, Vaicekauskas 2. Allenatrice Monticelli.

Cus Cagliari: Poddighe 7, Caldaro 12, Petronio 8, Saias 23, Pinna 2, Lai, Gagliano 5, Cassai 3, Scanu, Salvemme 7, Corso, Garcia Leon 2. Allenatore Xaxa.

Arbitri: Cherchi e Fancellu.

Parziali: 19-11; 27-32; 39-47; 51-69.

Classificazione. In campo anche nel girone che racchiude le formazioni eliminate nei quarti di finale playoff e le ultime 3 della regular season. Nelle 3 sfide in programma solo vittorie casalinghe, a partire da quella dell’Astro, contro Elmas, per 68-58 (miglior realizzatrice Contini, dell’Elmas, con 21 punti). Successo anche per Nuoro, 66-47 su Nulvi, che ha in Augias la top scorer dell’incontro con 17 punti. Infine, vince il Su Planu contro Il Gabbiano (54-47), grazie anche ai 13 punti firmati da Scanu.

