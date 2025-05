Rachele Deiana da Villaputzu e Aurora Melis da Muravera sono le nuove campionesse Italiane nella Categoria Allieve di Ginnastica Ritmica. Le due ragazze hanno conquistato il successo e la medaglia d'oro nel Corpo Libero e con l’attrezzo palla.

Un successo straordinario che conferma la qualità della scuola sarrabese in questi campionati che si sono svolti a Chieti. Una grande soddisfazione per tutto il Sarrabus e per la Società Prime Fitness di Muravera.

L’insegnante Sonia Coiana emozionata afferma: «Per arrivare a grandi risultati bisogna sacrificarsi e lavorare tanto, chi vuole può arrivare ovunque: sono felice della crescita delle due nostre atlete e del loro salto di qualità, riuscito grazie al loro talento e all'impegno profuso. La nostra società è in continua crescita».

