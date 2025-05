Partiti i playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra le 4 gare dei Quarti di Finale spicca la vittoria esterna della Fisiokons Aurea Sassari sul parquet dell’Atletico Cagliari. Vincono, invece, tra le mura amiche, Demones Ozieri, Carbonia e San Salvatore Selargius.

“Corsara”. Colpo esterno, dunque, dell’Aurea, vittoriosa per 49-56 in terra cagliaritana. Sassaresi che ora potranno chiudere la serie in gara 2, tra le mura di casa. Punteggio basso nell’arco dei 40’ di gioco, con i padroni di casa che guidano il punteggio nel corso della prima parte di gara (9-7 al 10’ e 26-16 al 20’). Ospiti che dimezzano il distacco al 30’, sul 38-34, prima del sorpasso decisivo che arriva a metà dell’ultimo quarto. A fine gara i migliori realizzatori sono Devilla, per l’Atletico, e Langiu, per l’Aurea, con 14 punti a referto.

Le altre. Vince la Demones, contro Arzachena, per 97-87. Nei primi due quarti gli ospiti trovano il canestro con grande continuità e vanno all’intervallo sul +5 (39-44 al 20’). La reazione del quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni arriva nella terza frazione, con un parziale di 30-12 che ribalta la situazione, fino al +13 del 30’ (69-56). Negli ultimi 10’ la Demones gestisce il vantaggio e porta a casa gara 1. All’Arzachena non basta la grande prestazione di Moledda, autore di 32 punti. Successo convincente per il Carbonia, che supera la Sap Alghero per 81-65. Dopo una prima fase di equilibrio (22-20 al 10’), i “miners” prendono il largo prima dell’intervallo (43-29 al 20’). Un ulteriore allungo arriva nel terzo quarto, fino al +18 del 30’ (64-46). Margine che rimane poi praticamente invariato fino al 40’. Da segnalare, nelle fila del Carbonia, i 22 punti di Deliperi. Infine, vittoria del San Salvatore Selargius, contro Elmas, per 82-74. Avvio sprint dei selargini, che chiudono il primo quarto sul +10 (26-16). Ospiti che, prima dell’intervallo, riducono il margine fino al 44-38 del 20’. Al rientro dal riposo lungo il nuovo break dei ragazzi allenati da Fabrizio Asunis (63-50 al 30’). Negli ultimi 10’ i masesi accorciano il divario fino al 82-74 finale. Miglior realizzatore della gara è Simula, dell’Elmas, con 19 punti. Ora testa alle gare di ritorno, in programma tra mercoledì e giovedì.

Fase Playout. Nel girone che vede impegnate le squadre rimaste fuori dai playoff, spicca la vittoria del Mogoro, in casa dell’Oristano Basket, per 63-83. Nelle fila mogoresi da segnalare i 23 punti firmati da Fabrizio Piras. Domani, invece, scenderanno in campo San Sperate e Iglesias, mentre la sfida Isola Gas Terralba-Astro si disputerà il 12 giugno.

© Riproduzione riservata