Quattro maggio il giorno del ritorno di Sant’Efisio nella cheisa di Stampace. Una lunga processione ha accompagnato il simulacro del martire guerriero nel capoluogo dai luoghi del martirio. Il culmine della festa è atteso con l’annuncio dello scioglimento del voto da parte dell’Arciconfraternita.

C’è chi è arrivato con largo anticipo, sedia da campeggio sotto il braccio e pazienza in tasca. Dalle 18.30 via Roma ha iniziato a popolarsi di persone in attesa del rientro di Sant’Efisio, tra devoti che non mancano un anno e curiosi attratti dalla forza silenziosa della tradizione.

Ore 20.26- Intanto, mentre la città si prepara a riaccoglierlo, il cocchio con il simulacro del Martire glorioso ha raggiunto Giorgino alle 20.26.

A Villa Ballero, come da rito, Efisio ha fatto il suo ingresso per indossare gli abiti di gala: è questo il momento che segna il passaggio dalla dimensione del pellegrinaggio a quella del trionfo cittadino. Dopo giorni di cammino tra fede e fatica, il ritorno in città è atteso come un evento collettivo che unisce tradizione sacra e popolare.

Ore 21- Il simulacro ha lasciato Villa Ballero e ha iniziato il suo cammino verso il capoluogo: Don Walter Onano recita il rosario. Tra i fedeli anche Zigheddu alias Francesco Calledda, maratoneta ottantasettenne di Aritzo.

Cori e canti devozionali hanno iniziato a risuonare lungo il percorso della tradizionale processione di Sant'Efisio. Un momento molto sentito che ha trasfortao la principale via di Cagliari in uno spazio di preghiera condivisa. L'attesa è scandita da cori provenienti da diversi centri dell'Isola che hanno creato un'atmosfera intensa e suggestiva, preludio al passaggio del martire guerriero tanto amato dai cagliaritani. Il video è di Mauro Madeddu.

Davanti al municipio di Cagliari ad attendere il Santo anche il sindaco Massimo Zedda.

