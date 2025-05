Lorenzo Carboni al via nel Challenger di Francavilla al Mare.

Il diciannovenne algherese ha ricevuto una wild card per disputare il torneo internazionale che ha preso il via ieri sulla terra battuta abruzzese (montepremi 91.250 dollari).

Nel primo turno, in programma domani, Carboni (615 della classifica mondiale, suo best ranking) sfiderà il mancino spagnolo tesserato per il Tc Cagliari Carlos Sanchez Jover (266 Atp).

