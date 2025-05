L’ultimo weekend hockeistico non ha portato bene alla Ferrini, nella serie A Élite maschile. Sabato a Roma ha conosciuto la prima sconfitta del campionato, La capolista Tevere Roma l’ha battuta 2-0 nello scontro al vertice, ora, per la squadra di Zuddas il primo posto si allontana, è nuovamente distante quattro punti. La sconfitta è costata anche il secondo posto, con annesso sorpasso da parte del Valchisone, sabato scontro diretto al “Maxia”. Contro la Tevere mancavano Lorrai e lo squalificato Sulanas. Una falsa partenza e i romani segnano due reti nella seconda frazione. La Ferrini si riprende dopo l’intervallo, crea occasioni, batte tre corti, reclama un rigore, ma il risultato non cambia.

Si interrompe la catena di sconfitte dell’Amsicora che ha battuto il Bonomi 3-1. Resta a sei punti dalla Tevere e si toglie da eventuali guai. Il Bonomi è infatti penultimo e prima della partita appena tre punti dividevano le due squadre. Risultato sbloccato nella seconda frazione, prima Giustini su azione, a seguire Ojeda su corto. Poi la fase di controllo sino al tris di Atzori nell’ultimo quarto. I lombardi accorciano le distanze nel finale.

Un’altra sconfitta arriva dal Cus Cagliari, battuto al “Maxia” 9-2 dal Valchisone, reti di Cesari e Demontis. È l’ottava sconfitta di fila, con un solo punto all’attivo la zona salvezza è lontana dieci punti.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora ha pareggiato 1-1 con la Lorenzoni Brà. A Ponte Vittorio ha rischiato la prima sconfitta. Sotto dopo dieci minuti (rete di Aspillaga) ha rischiato il colpo del k.o. ma Pastor ha parato il rigore di De Biase. E a tre minuti dalla fine la rete del pari di Valenti su corto. Viene così evitato l’avvicinamento della Lorenzoni. Non quello del Cus Torino che battendo la Capitolina si porta a -4 dal primato dell’Amsicora, che resta comunque in cassaforte anche dopo il prossimo turno, quando la squadra cagliaritana osserverà il turno di riposo.

Dopo il pareggio di Valenti l’Amsicora ha avuto due occasioni per vincere, con Vynohradova (parata dell’ex Fadejieva) e Ceratto (conclusione a lato).

Ha riposato la Ferrini, penultima a due punti dalla zona salvezza.

Serie A1 maschile

Nulla da fare per l’HT Sardegna, battuto 4-2 a Roma dal Butterfly, a cui manca un punto per tornare in Élite. Due reti a freddo hanno costretto la squadra di Pia a inseguire, ha provato inutilmente a riaprire il match con le marcature di Gobran e Castro, ma non è bastato.

Importante vittoria in chiave salvezza per la Juvenilia Uras, vittoriosa per 5-3 sul Potenza Picena. In svantaggio a metà partita, la squadra di Tocco si è scatenata dopo l’intervallo con le reti di Grussu, Garau, Andrea Tocco e una doppietta di Murgia.

