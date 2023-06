Dopo tanti anni si respira aria di calcio ad Alghero, dopo la vittoria della passata stagione del campionato di Prima Categoria. La tifoseria è a mille come ai tempi d'oro, consapevole di essere rappresentata da una società e squadra molto ambiziose.

Per la prossima stagione è stato ingaggiato come allenatore Gian Marco Giandon, classe 1982, proveniente dal settore giovanile del Cagliari, dove negli ultimi 2 anni ha allenato con buoni successi l'Under 15. Si tratta di un allenatore con esperienza, abituato la lavorare con i giovani. L'Alghero punta anche in questa stagione di Promozione ad un campionato di alta classifica, cercando anche un nuovo salto di categoria. Intanto il primo grande acquisto, un lusso per la categoria: Joel Baraye, classe 1997, senegalese, esterno (sia basso che alto). Con un passato da professionista e ottime prestazioni in squadre come Salernitana, Padova e Avellino (tra le altre). Sono inoltre in corso numerose trattative, il cui esito sarà diffuso nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la rosa dell'anno precedente sarà sicuramente riconfermato il capitano Mereu. Inoltre Urgias, Sini, Mula e diversi giovani. In forse Matteo Tedde, ma la permanenza dipenderà da lui e dai suoi impegni. Rimarranno in rosa diversi giovani. Ancora incerta la data di inizio della preparazione. La certezza è che l'Alghero nel girone C di Promozione sarà una brutta gatta da pelare per tutti.



