La Leonardo torna a vincere e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza in Serie A2 Élite. Al PalaConi i cagliaritani battono 2-1 il Modena Cavezzo, agganciando gli stessi emiliani in classifica. Domani la Leo torna subito in campo per la trasferta contro il Saviatesta Mantova.

In Serie B, la Jasnagora si impone 6-2 nel derby sul campo dell’Alghero. Sorride anche il Quartu con l’8-2 al Mirafin. Pareggia l’Elmas (5-5 contro lo United Pomezia), mentre perdono Monastir (8-2 in casa contro la Giovanile Centallo) e San Sebastiano Ussana (6-4 sul campo dell’Aranova).

In Serie C1, la capolista Città di Cagliari vince lo scontro diretto contro il C’è Chi Ciak secondo e va in fuga a +7. L’Ichnos si conferma terzo con l’8-7 all’Happy Fitness. Seguono Sestu Sardinia (3-1 alla Villacidrese) e Villaspeciosa (7-3 al Portoscuso). La Fanni Futsal Sassari batte 6-0 il Futsal 4 Mori, mentre lo ZB Iron Bridge supera 5-4 il Domus Chia. Termina sul 2-2 la sfida tra Cus Cagliari e Futsal Villasor.

In Serie A femminile, il Cagliari si arrende sul campo della capolista Okasa Falconara per 5-0. In Serie B femminile, la Jasnagora batte 10-0 l’Oristanese, l’Arzachena 3-2 il Cus Cagliari. Turno di riposo per l’Athena Sassari.

