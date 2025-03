Doppia festa in casa Jasnagora. La squadra maschile si qualifica matematicamente ai playoff di Serie B con due giornate d’anticipo, mentre la femminile strappa il pass per le Final Eight della Coppa Italia di Serie B.

In Serie B maschile, la formazione allenata da Cocco ha battuto 6-4 il Real Five Rho nello scontro diretto, certificando così l’accesso agli spareggi promozione. I cagliaritani sono stati anche gli unici a vincere tra le sarde di B. L’Elmas ha pareggiato 2-2 contro il Cures. Sconfitte per le altre: il Monastir ha perso 5-4 contro il Sermig, il Quartu 10-3 contro il Club Sport Roma e l’Alghero 6-2 contro il Domus Bresso. Turno di riposo per la San Sebastiano Ussana.

In Serie B femminile si è giocata l’ultima giornata del girone di qualificazione. Il 5-3 della Jasnagora sul Cus Cagliari vale il primo posto del gruppo e il pass per le Final Eight della Coppa Italia di categoria che si disputeranno tra il 4 e il 6 aprile in Puglia. Nell’altra gara di giornata, l’Arzachena ha battuto 4-0 l’Oristanese. Non si è giocato in Serie A femminile per la pausa delle nazionali.

In C1 maschile, altra vittoria del Città di Cagliari che si avvicina alla promozione dopo il 9-1 contro lo ZB Iron Bridge. Si accende anche la lotta playoff con le vittorie di Villaspeciosa (3-0 al Sestu Sardinia), C’è Chi Ciak (8-2 al Villasor) e Fanni Futsal Sassari (4-0 al Portoscuso). Terminano in parità Villacidrese-Cus Cagliari (4-4) e Ichnos Sassari-Domus Chia (5-5). In chiave salvezza, vittoria importante per l’Happy Fitness Center con il 9-3 sul Futsal 4 Mori.

