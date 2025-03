Vittoria e salvezza. Il Cagliari conquista con quattro giornate d’anticipo la permanenza in A femminile al primo anno nella massima serie. Decisivo il 4-2 rifilato alla VIP al PalaConi. Ora le rossoblù possono sognare i playoff scudetto.

In A2 élite maschile, la Leonardo conquista la seconda vittoria consecutiva. I cagliaritani si sono imposti per 3-2 sul Maccan Prata e viaggiano a +2 sulla zona playout.

In B maschile, l’Elmas batte la San Sebastiano Ussana 4-1 nel derby e conquista la salvezza. L’Ussana dovrà invece giocarsi le proprie carte nell’ultima gara di campionato per andare ai playout. Ai playout ci andrà sicuramente il Monastir, che ha perso 4-3 in casa lo scontro diretto contro il Domus Bresso. L’Alghero invece è retrocesso in C1 dopo il 4-1 subito dal Cardano ‘91. La Jasnagora andrà ai playoff, ma vede sfumare il secondo posto matematico dopo il 6-6 sul campo del Centallo. Turno di riposo per il Quartu che nell’ultimo turno di campionato proverà a raggiungere i playoff.

In C1, il Citta di Cagliari festeggia il ritorno in B con il 14-5 sul Futsal 4 Mori, retrocesso in C2. Tutto aperto in chiave playoff con le vittorie di Sestu Sardinia (3-1 all’Happy Fitness), Ichnos Sassari (9-3 al Villasor), Domus Chia (4-3 a Portoscuso) e Fanni Futsal Sassari (8-6 alla Villacidrese). Può sperare nei playoff anche il Cus Cagliari dopo il 6-4 al Villaspeciosa secondo, mentre lo ZB Iron Bridge conquista tre punti importanti in chiave salvezza con il 5-4 sul C’è Chi Ciak.

In B femminile, l’Athena Sassari vince sul campo del Pero 4-2 e chiude il girone A al primo posto in classifica. Le sassaresi, che hanno superato la Jasnagora (turno di riposo), giocheranno gli spareggi promozione. Ai playoff la Jasna affronterà il Cus Cagliari, che battuto 3-0 l’Oristanese già retrocessa nel derby. L’Arzachena chiude la stagione con il 5-0 sull’Aosta.

