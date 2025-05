In attesa dei playoff scudetto, il Cagliari femminile continua a giocare e divertire. Nella penultima giornata di Serie A, le rossoblù hanno pareggiato 4-4 in casa contro il Molfetta. Una gara sempre viva e che ha visto protagoniste Virdis (tripletta) e Queiroz per la formazione isolana, ora a quota 26 punti in classifica.



A2 Élite. In Serie A2 Élite maschile, la Leonardo ha pareggiato 2-2 in rimonta sul campo del Futsal Cesena. Il punto permette agli arancioneri di restare con una lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto, che vorrebbe dire playout. Sabato lo scontro diretto contro i Saints Milano che deciderà chi si salverà e chi invece dovrà disputare lo spareggio.

Serie B. La Jasnagora va avanti nei playoff di Serie B maschile. La squadra di Cocco ha battuto 10-4 il Real Five Rho nel match di ritorno del primo turno e affronterà ora il Cardano '91 per continuare a sognare la Serie A2. È stato invece eliminato il Quartu, battuto 3-1 in trasferta ai supplementari dal Cures. Nei playout, festeggiano la salvezza la San Sebastiano Ussana (4-4 contro il Club Sport Roma dopo il 4-0 dell'andata) e il Monastir (3-2 al Città Giardino Marassi dopo il 4-3 dell'andata).

Serie C1. Sabato si è disputata anche la finale regionale dei playoff di Serie C1. Il Villaspeciosa ha battuto 3-2 il C'è Chi Ciak di Serramanna, accedendo così alla fase nazionale per sognare un posto nella prossima serie B.

