Visita in Sardegna per il maestro taoista Tang Li Long, che direttamente dalle montagne Cinesi di Wudang sarà ospite – dal prossimo 11 marzo – dell'Asd Wudang Wushu School – Tempio del Piccolo Drago a Cagliari del suo Discepolo M°Alessandro Piras - Tang Wei Yuan (sedicesima Generazione di Wudang Xuanwu Pai).

Il maestro Tang è un discendente della quindicesima Generazione di Wudang Xuanwu Pai e uno dei "Cinque Draghi di Wudang", titolo affidatogli dal Gran Maestro You Xuan De (quattordicesima Generazione e leader della stirpe).

Oltre a essere un profondo conoscitore nelle arti marziali interne, il maestro Tang è anche un esperto calligrafo. La sua scuola è situata all'interno di un tempio in una splendida location immersa nella natura tra le montagne di Wudang, un luogo ideale per riscoprire e far emergere le proprie abilità psicofisiche sotto la sua guida.

Durante la sua permanenza in Sardegna, il maestro Tang divulgherà attraverso uno stage sul Tai Chi e Qi Gong di Wudang, lezioni di calligrafica e pittura, la millenaria cultura tradizionale Taoista. Sarà una preziosa occasione per gli studenti della scuola e non solo, approfondire i principi fondamentali a cui essa è legata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata