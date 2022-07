L'Under 20 del Cagliari Beach Soccer è a un passo dalla storia: oggi si giocherà la finale scudetto. Alle 18.30, sulla spiaggia di Viareggio, i rossoblù affronteranno i padroni di casa nell'ultimo atto del torneo, un risultato già di suo straordinario ma che i ragazzi di Wilson Santos Araujo vogliono completare al meglio portandosi a casa il titolo. Sarà una rivincita del match giocato venerdì pomeriggio, sempre in Toscana, nella gara conclusiva del girone: lì il Farmaè Viareggio ha avuto la meglio per 4-1, in una partita rimasta in equilibrio fino a due minuti dalla fine (era sul punteggio di 2-1) e dove la formazione locale aveva l'obbligo di vincere per passare mentre quella sarda era già qualificata.

Ai rigori. La storica qualificazione alla finale Under 20 del Cagliari Beach Soccer è arrivata al termine di un'avvincente ed entusiasmante maratona contro la Lazio, nella semifinale di ieri: 12-11 ai rigori, con 6-6 nei tempi regolamentari. Dopo il vantaggio avversario di D'Agostino al 4', sono Cristian Rodríguez in rovesciata (5') e Lorenzo Etzi su punizione (7') a ribaltare il risultato, con Roberto Salis che al 9' firma il tris e Cristian Velardiez (pure lui in rovesciata) che al 10' trova il 4-1. Il largo vantaggio non abbatte la Lazio, che nel secondo tempo pareggia con due gol di Giusti (8' e 12') e uno di Racaniello proprio quando la frazione era giunta alla fine. Gli ultimi 12' vedono il Cagliari tornare avanti con Lorenzo Etzi (47''), ma D'Agostino ribalta il risultato fra il 6' e l'11'. Con la Lazio in inferiorità numerica per il doppio giallo a Racaniello è Rodríguez a mandare la gara ai rigori, con il gol del 6-6 a due secondi dalla fine. Dal dischetto le due squadre sono perfette nella serie di cinque a testa, si va a oltranza dove Simone Coni trasforma e il portiere rossoblù Simone Renna (classe 2005) para il tiro di Romano, per la grande gioia cagliaritana. Nell'altra semifinale 4-2 per Viareggio sul Catania.

