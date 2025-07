I migliori giocatori al mondo di padbol a Cagliari per quattro giorni di gare. È l'International Padbol Cup, torneo internazionale della disciplina che mixa calcio e padel (ma non solo) che si giocherà ai campi della Ferrini in viale Marconi, nel primo Padbol Club ufficiale d'Italia. In arrivo 40 atleti, che saranno divisi in 20 coppie, con protagonisti provenienti da Argentina, Belgio, Germania, Portogallo, Qatar, Romania e Spagna oltre all'Italia.

Il via ufficiale giovedì alle 17, con l'arrivo dei partecipanti. Alle 18 le partite della fase a gironi, con lo stesso orario per venerdì. Sempre alla stessa ora sabato i quarti, mentre domenica si proclamano i campioni: alle 18 le semifinali, alle 20 le finali (1°/2° posto e 3°/4° posto), alle 22 le premiazioni. La prima fase prevede quattro gironi da cinque squadre, dove si qualificano ai quarti le prime tre di ciascun raggruppamento. Ogni partita si gioca in due set, chi vince guadagna tre punti e chi pareggia uno.

Dei 16 italiani iscritti, la metà sono sardi: le coppie formate da Fabio Argiolas e Gianluca Loddo, Fabio Piras e Mauro Picciau, Filippo Lai e Mario Piras, Carlo Callai ed Enrico Murgia. Ma, tra i partecipanti a livello nazionale, spiccano Simone Angilletta e Alessandro Vender che il 15 giugno hanno vinto ad Agropoli il quinto campionato italiano di padbol, confermandosi campioni per la quarta volta. Dal torneo di un mese fa presenti anche gli altri del podio, i finalisti Gianluigi Carpinelli e Danilo Russo oltre alla già citata coppia cagliaritana Argiolas-Loddo che aveva chiuso terza.

La prima volta in Sardegna risale al 2022, sempre alla Ferrini. Tra i principali atleti internazionali, questa settimana a Cagliari saranno presenti gli spagnoli Fidelio Santiago e Javier Asensio, campioni europei di padbol e secondi l'anno scorso, la coppia qatariota-argentina Gonza e Salem, i portoghesi Correia e Kris, il portoghese Gash col qatariota Mubarak. Per tutti i quattro giorni di gare ingresso libero.

© Riproduzione riservata