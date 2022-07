Terza sconfitta su tre in Coppa Italia per il Cagliari Beach Soccer, che dopo aver fatto un'ottima Poule Promozione (chiusa al secondo posto) non sta avendo grande fortuna a Lignano Sabbiadoro, complice anche il fatto di affrontare formazioni di un livello superiore. Nella sfida fra le perdenti dei quarti di finale, che serve per determinare le posizioni dalla quinta all'ottava, Terracina si impone con un netto 6-0. Per i rossoblù c'è comunque il lato positivo di essere fra le migliori otto del torneo.

La partita. Non ha scampo il Cagliari Beach Soccer, che pur perdendo nei due precedenti impegni di Coppa Italia aveva fatto il possibile contro le più quotate Napoli e Catania. Al 5' Frainetti porta avanti i laziali, Raphael raddoppia al 7'. Nel secondo tempo il protagonista è Duarte, che firma una doppietta al 4' e al 7', poi Borelli a 17'' dalla fine della frazione aumenta ulteriormente il divario. Terzo e ultimo tempo di sola attesa della conclusione, dove Perotti al 9' firma il definitivo 6-0. Con questa sconfitta il Cagliari Beach Soccer si giocherà la finale per il settimo e ottavo posto domani alle 14 contro Nettuno, ultimo appuntamento a Lignano Sabbiadoro, poi due settimane per presentarsi al meglio alle finali del Poetto, dove dal 5 al 7 agosto si giocherà nei playoff la promozione alla Poule Scudetto 2023.

© Riproduzione riservata