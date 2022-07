Cagliari Beach Soccer sconfitto 5-2 dal Napoli nella prima delle quattro partite di Coppa Italia. A Lignano Sabbiadoro ai rossoblù non basta un doppio vantaggio iniziale nel match degli ottavi di finale, perché nei successivi due tempi arriva la rimonta partenopea. Per la formazione sarda c'è però ancora la possibilità di accedere al tabellone principale: serve essere la miglior perdente (in base alla differenza reti), altrimenti domani giocherebbe i quarti di finale per i piazzamenti dal 9° al 14°. In ogni caso sarà impegnata anche sabato e domenica, giorno delle finali.

La partita. Gran primo tempo del Cagliari, che sblocca al 7' con una punizione da lontano di Mirko Melis e raddoppia al 10' con uno splendido tiro da centrocampo di Néstor Medina, che conferma tutta la sua classe dopo aver chiuso come capocannoniere la Poule Promozione (15 gol). Lo stesso Melis, al 12', effettua un salvataggio sulla linea per mantenere il doppio vantaggio a fine primo tempo. Il secondo non va però alla stessa maniera per gli uomini di Wilson Santos Araujo, perché il Napoli riapre i giochi con un rigore procurato e trasformato da Giordani (1') e pareggia con un tocco anche fortunato di Sciacca (2'). Lo stesso Sciacca, che gioca a calcio a 11 (ultima stagione al Siracusa, ha un passato in Serie A col Catania), al 10' con una splendida rovesciata colpisce il palo, mentre al 12' Medina va via bene a un avversario ma col destro manda alto. Il Napoli passa al 3' del terzo e ultimo tempo, con una combinazione fra Sciacca e Giordani che porta al gol quest'ultimo. Al 5' Bokinha si gira e salta Manis per il poker, a sedici secondi dalla fine da lontano Palma sorprende il portiere rossoblù per il 5-2. Una rete che rischia di complicare i piani del Cagliari in chiave ripescaggio.

