Nel girone B di Promozione, cade il Coghinas ed ora il Buddusò è da solo al vertice. In seconda posizione si insedia l’Usinese. Si è giocata oggi l’ottava giornata di ritorno. Il Buddusò s’impone (2-0) in casa contro la Lanteri Sassari, ora quintultima in zona playout.

Il Coghinas inciampa (3-1) sul campo di un grande Atletico Bono e scivola in terza posizione, sorpassato dall’Usinese che travolge (5-1) il malcapitato Stintino. Si avvicina alla zona playoff il Bonorva grazie alla vittoria (1-0) nella partita di cartello con l’Arzachena. La Macomerese blocca (0-0) il Luogosanto. Bosa corsaro (0-2) sul campo del Siniscola.

In coda importantissimi successi per Ovodda (0-4 a Sennori), Tuttavista (2-1 conto il fanalino di coda Abbasanta) e Tonara (1-2 a Castelsardo).

© Riproduzione riservata