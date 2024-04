Doppia vittoria nei quarti di finale con il medesimo risultato (6-2) per le rappresentative regionali del Comitato Sardegna. Le squadre Femminile e Under19 approdano alle semifinali del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in svolgimento in Calabria.

FEMMINILE, SUCCESSO SUL LAZIO

Il pomeriggio comincia subito bene con la Femminile che batte 6-2 la favorita Lazio.

Primo tempo che termina 3-1 per la Sardegna che controllato bene la gara: in gran spolvero Virdis che firma una tripletta.

Primo gol dopo 1' di Virdis che si libera sulla banda sinistra e tira verso il centro. Palla velenosa che, complice una deviazione avversaria finisce in rete. Seconda marcatura grazie a un'azione di Torresan che supera un'avversaria e ispira Virdis al 10'. Al 12' ripartenza di Manca che salta due avversarie, servizio per Virdis che di ginocchio, ancora con gran tempismo, infila il 3-0. Sul finale di primo tempo espulsa Piras e poi arriva il 3-1 Lazio.

Nella ripresa ancora Sardegna: 4-1 di Podda grazie a un rovesciamento. 5-1 grazie a Manca con un destro imparabile sotto la traversa. Manca è anche sfortunata protagonista di un'autogol, ma è Fonnesu a sancire il 6-2 il finale.

Le ragazze di mister Tuveri sono per la seconda volta nella storia tra le migliori quattro d'Italia e affronteranno in semifinale le Campionesse d'Italia del Veneto.

C5 Sardegna Femminile: Manca, Podda, Casti, Marci, Virdis, Contene, Fonnesu, Torresan, Arangio, Piras, Medda, Boussaid,;

C5 Lazio Femminile: Colia, Roma, Guzzino, Hesse, Santini, Tosini, Bolognesi, Zazza, Arosio, Di Marco, Marroni,;

RETI: 1' pt Autogoal (C5 Sardegna Femminile); 15' pt Virdis (C5 Sardegna Femminile); 16' pt Virdis (C5 Sardegna Femminile); 18' pt Di Marco (C5 Lazio Femminile); 5' st Podda (C5 Sardegna Femminile); 15' st Manca (C5 Sardegna Femminile); 15' st Autogoal (C5 Lazio Femminile); 16' st Fonnesu (C5 Sardegna Femminile);

Note: Ammoniti: 12' st Marroni (C5 Lazio Femminile);13' pt Piras (C5 Sardegna Femminile); Espulsi: 18' pt Piras (C5 Sardegna Femminile);

LA MASCHILE SULLA STESSA SCIA DELLE RAGAZZE: 6-2 AL FRIULI

L'Under19 della Sardegna non è da meno e supera 6-2 i pari età del Friuli Venezia Giulia.

TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 5, LA SARDEGNA CONQUISTA UNA STORICA DOPPIA SEMIFINALE

Doppia vittoria ai quarti di finale con il medesimo risultato (6-2) per le Rappresentative regionali del CR Sardegna. Le squadre Femminile e Under19 che approdano alle semifinali del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in svolgimento in Calabria.

FEMMINILE, SUCCESSO SUL LAZIO

Il pomeriggio comincia subito bene con la Femminile che batte 6-2 la favorita Lazio.

Primo tempo che termina 3-1 per la Sardegna che controllato bene la gara: in gran spolvero Virdis che firma una tripletta.

Primo gol dopo 1' di Virdis che si libera sulla banda sinistra e tira verso il centro. Palla velenosa che, complice una deviazione avversaria finisce in rete. Seconda marcatura grazie a un'azione di Torresan che supera un'avversaria e ispira Virdis al 10'. Al 12' ripartenza di Manca che salta due avversarie, servizio per Virdis che di ginocchio, ancora con gran tempismo, infila il 3-0. Sul finale di primo tempo espulsa Piras e poi arriva il 3-1 Lazio.

Nella ripresa ancora Sardegna: 4-1 di Podda grazie a un rovesciamento. 5-1 grazie a Manca con un destro imparabile sotto la traversa. Manca è anche sfortunata protagonista di un'autogol, ma è Fonnesu a sancire il 6-2 il finale.

Le ragazze di mister Tuveri sono per la seconda volta nella storia tra le migliori quattro d'Italia e affronteranno in semifinale le Campionesse d'Italia del Veneto.

C5 Sardegna Femminile: Manca, Podda, Casti, Marci, Virdis, Contene, Fonnesu, Torresan, Arangio, Piras, Medda, Boussaid,;

C5 Lazio Femminile: Colia, Roma, Guzzino, Hesse, Santini, Tosini, Bolognesi, Zazza, Arosio, Di Marco, Marroni,;

RETI: 1' pt Autogoal (C5 Sardegna Femminile); 15' pt Virdis (C5 Sardegna Femminile); 16' pt Virdis (C5 Sardegna Femminile); 18' pt Di Marco (C5 Lazio Femminile); 5' st Podda (C5 Sardegna Femminile); 15' st Manca (C5 Sardegna Femminile); 15' st Autogoal (C5 Lazio Femminile); 16' st Fonnesu (C5 Sardegna Femminile);

Note: Ammoniti: 12' st Marroni (C5 Lazio Femminile);13' pt Piras (C5 Sardegna Femminile); Espulsi: 18' pt Piras (C5 Sardegna Femminile);

La squadra maschile vince per 6-2 sul Friuli

L'Under19 della Sardegna non è da meno e supera 6-2 i pari età del Friuli Venezia Giulia.

Chighini al 3' e Marco Melis al 12' cominciano l'impresa nel primo tempo (2-0). Nel secondo tempo ancora tanta Sardegna con Yuri Melis (3-0) al 6' a cui risponde Germanà (3-1). Solo un timido tentativo friulano perchè i ragazzi di Perdighe prendono il largo con Yuri Melis (4-1), Marco Melis (5-1) e Chighini nel giro di 5 minuti (6-1). Inutile marcatura finale di Germanà (6-2 finale).

La Sardegna conquista così un'altra storica semifinale: avversaria sarà il Piemonte.

C5 Friuli VG U19: Corona, Zorzi, Di Nucci, Cicogna, Federli, Florio, Di Giusto, Germana', Sestili, Garbino, Zuccaccia,;

C5 Sardegna U19: Melis, Melis, Carta, Addari, Monti, Orru’, Casti, Cossu, Udassi, Carboni, Chighini, Murtino,;

RETI: 3' pt Chighini (C5 Sardegna U19); 12' pt Melis (C5 Sardegna U19); 6' st Melis (C5 Sardegna U19); 8' st Germana' (C5 Friuli VG U19); 9' st Melis (C5 Sardegna U19); 11' st Melis (C5 Sardegna U19); 14' st Chighini (C5 Sardegna U19); 16' st Germana' (C5 Friuli VG U19);

Note: Ammoniti: 8' st Chighini (C5 Sardegna U19);17' st Zuccaccia (C5 Friuli VG U19);19' st Di Giusto (C5 Friuli VG U19);

Chighini al 3' e Marco Melis al 12' cominciano l'impresa nel primo tempo (2-0). Nel secondo tempo ancora tanta Sardegna con Yuri Melis (3-0) al 6' a cui risponde Germanà (3-1). Solo un timido tentativo friulano perchè i ragazzi di Perdighe prendono il largo con Yuri Melis (4-1), Marco Melis (5-1) e Chighini nel giro di 5 minuti (6-1). Inutile marcatura finale di Germanà (6-2 finale).

La Sardegna conquista così un'altra storica semifinale anche con la maschile Under19: avversaria sarà il Piemonte.

C5 Friuli VG U19: Corona, Zorzi, Di Nucci, Cicogna, Federli, Florio, Di Giusto, Germana', Sestili, Garbino, Zuccaccia,;

C5 Sardegna U19: Melis, Melis, Carta, Addari, Monti, Orru’, Casti, Cossu, Udassi, Carboni, Chighini, Murtino,;

RETI: 3' pt Chighini (C5 Sardegna U19); 12' pt Melis (C5 Sardegna U19); 6' st Melis (C5 Sardegna U19); 8' st Germana' (C5 Friuli VG U19); 9' st Melis (C5 Sardegna U19); 11' st Melis (C5 Sardegna U19); 14' st Chighini (C5 Sardegna U19); 16' st Germana' (C5 Friuli VG U19);

Note: Ammoniti: 8' st Chighini (C5 Sardegna U19);17' st Zuccaccia (C5 Friuli VG U19);19' st Di Giusto (C5 Friuli VG U19);

© Riproduzione riservata