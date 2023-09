Pioggia di medaglie per il Circolo nautico Oristano. Stamattina gli atleti sono rientrati in Sardegna dopo aver partecipato alla Finale Nazionale Canoagiovani e Meeting delle Regioni, al lago di Caldonazzo, da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

L'allenatore Angelo Casu con Anita Testa (Foto Sara Pinna)

Gli atleti del Circolo, con sede a Cabras, guidato dal presidente Gian Marco Patta, si sono distinti tra i mille giovanissimi presenti, appartenenti alle categorie allievi e cadetti. Tutti si sono dati battaglia con grande spirito sportivo, sulle limpide acque trentine che hanno ospitato la più importante competizione del calendario nazionale giovanile.

Il secondo posto per il Circolo nautico (Foto Sara Pinna)

In gara sono scesi 1.064 atleti che hanno formato 1.528 equipaggi in rappresentanza di 87 società provenienti da tutta Italia e di 14 comitati regionali. La Sardegna, grazie al Circolo nautico di Oristano, è salita sul podio con la staffetta del k1 200 metri guidata da Gianmichele Putzolu, Stefano Cossu, Nicola Pasqualini e Nicola Corrias. Seconda posizione per Elena Sofia Patta e Chiara Sassu nel k2 200 metri cadetti femminile meeting. Seconda posizione per Anita Testa nel k1 200 metri cadetti b femminile. Medaglia ancora per Elena Sofia Patta nel k1 200 metri cadetti a femminile. Terza posizione per Anita Testa e Michela Zucca nel k2 200 metri cadetti b femminile. Terzo posto per Riccardo Pontis nel k1 200 metri cadetti b maschile meeting.

Elena Sofia Patta del Circolo nautico Oristano al primo posto (Foto di Sara Pinna)

Nel k4 200 metri cadetti b maschile meeting terza posizione per Pontis, Radaelli, Mira e Pisu. Primo posto per Elena Sofia Patta nel k1 200 metri cadetti a femminile canoagiovani. Seconda posizione per Riccardo Pontis nel k1 200 metri cadetti b maschile canoagiovani. E poi ancora secondo posto per Anita Testa nel k1 200 metri cadetti b femminile canoagiovani. Secondi nel k4 200 metri open cadetti canoagiovani Testa, Patta, Zucca e Pontis. Terza posizione per Paolo Solinas nel k1 200 metri cadetti a maschile canoagiovani.

Al secondo posto Riccardo Pontis del Circolo nautico (Foto di Sara Pinna)

© Riproduzione riservata