Tre chilometri tra sabbia, erba e collinette, con il traguardo posizionato sul tratto finale della strada provinciale 6. A fare da sfondo il turchese del mare del Sinis. La Sardegna si prepara ad accogliere uno degli eventi ciclistici più prestigiosi del mondo: la tappa italiana della UCI Cyclo-Cross World Cup 2024-2025. L'appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre a Is Arutas, nel territorio di Cabras, un contesto naturale unico che farà da cornice a una competizione d'élite.

L'Isola ospita per la prima volta una tappa della Coppa del Mondo, grazie alla collaborazione tra il Comune di Cabras e la società sportiva Crazy Wheels Cycling Academy. Un evento di rilievo internazionale. Il calendario 2024-2025 della UCI Cyclo-Cross World Cup, promossa da Flanders Classics prevede 12 tappe in sette diverse nazioni, e quella di Cabras sarà la terza della stagione, subito dopo Dublino e prima della storica gara di Namur.

Tomas Van Den Spiegel di Flanders Classics, ha dichiarato: «Ogni inverno la Coppa del Mondo di ciclocross fa rotta su una nuova destinazione e siamo particolarmente contenti che quest’anno sia Cabras, in Sardegna. Questo percorso è unico rispetto a tutte le altre tappe perché disegnato in riva al mare. Non vediamo l'ora di venire a Is Arutas l'8 dicembre, una settimana esatta dopo la seconda tappa di Dublino e appena prima dell'intenso periodo di Natale».

La competizione vedrà al via i migliori atleti del mondo nelle categorie Donne Elite e Uomini Elite, con i riflettori puntati su ciclisti di spicco come gli olandesi Fem Van Empel, Lucinda Brand e Ceylin Del Carmen Alvarado nel settore femminile, mentre tra gli uomini occhi puntati sui belgi Eli Iserbyt, Laurens Sweeck e Michael Vanthourenhout. L'Italia sarà rappresentata da atleti promettenti come Sara Casasola e il giovane campione del mondo junior Stefano Viezzi.

Andrea Abis, sindaco di Cabras, afferma: «Ospitare un grande evento internazionale dello sport è per noi un altro obiettivo importante che va nella direzione intrapresa delle politiche di valorizzazione e promozione territoriale, stavolta con un accento speciale alla bicicletta e all’importanza dello sviluppo delle piste ciclabili nel Sinis».

© Riproduzione riservata