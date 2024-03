Non sono mancate le sorprese nei primi atti dei quarti di finale playoff della Serie C Unica di basket maschile: in ben tre serie su quattro, infatti, è subito saltato il fattore campo.

Il risultato che desta maggior scalpore è il ko della Ferrini Delogu Legnami, testa di serie numero due del tabellone, sorpresa al PalaSant'Elena dal Veliero Calasetta, settimo al termine della regular season (71-57). I quartesi pagano le cattive condizioni fisiche di Samoggia (senza punti in 20 minuti sul parquet) e inseguono per tutti i 40 minuti i tabarchini, capaci di sfoderare una delle migliori prestazioni stagionali. E sabato prossimo, in casa, gli uomini di Frisolone andranno a caccia del bis per completare l'impresa e raggiungere la semifinale.

Altro risultato inaspettato al PalaSimula di Sassari, dove il Sant'Orsola, guidato dai 20 personali di Bergdolt, batte la Torres (79-78) e conquista l'1-0 nella serie. Caparbio il quintetto di Porcu nel costruire il vantaggio nei primi 30 minuti per poi difenderlo con le unghie e con i denti fino alla fine.

Pronostico stracciato anche nella sfida tra Olimpia Cagliari e Antonianum, con i quartesi che partono a razzo (+14 alla pausa lunga) e firmano il blitz al PalaEsperia facendo valere l'esperienza contro i giovani Pumas (75-72). Vano il break piazzato nell'ultimo periodo da Chessa e compagni.

Nessun problema, infine, per la grande favorita Innovyou Sennori, costantemente in controllo contro la Dinamo Academy Alghero (74-61) grazie anche ai 25 punti di Cordedda e ai 19 del solito Hubalek.

Nel sabato di Pasqua si torna in campo per le Gare 2, a eccezione del match tra Antonianum e Olimpia, posticipato a giovedì 4 aprile.

Sennori-Dinamo Ac. Alghero 74-61

Innovyou Sennori: Cordedda 25, Corrias 6, S. Piras 8, Doneddu ne, M. Piras, Merella 5, Marreu, Tola 5, Pisano 2, Bertolini 2, Hubalek 19, Medda 2. Allenatore G. Piras

Dinamo Ac. Alghero: Macciocu 2, Angius 5, Marongiu, Denti 6, Pitirra 11, S. Casu 2, Vasselli 16, Barabino, Figus ne, Pompianu 13, Cubeddu ne. Allenatore Mura

Parziali: 17-12; 39-28; 56-43

Ferrini-Calasetta 57-71

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Graviano 23, Sarritzu 4, Saba 4, Pedrazzini 13, Pisu ne, Samoggia, Fois 8, Madau ne, Salone 5, Marras, Porru ne. Allenatore Cocco

Il Veliero Calasetta: Porricino ne, Pipiciello 12, S. Zucca 5, Werlich 19, Paddeo 12, L. Vigo 5, Salis 7, Ivaldi 2, Mattana ne, Barreiro 9. Allenatore Frisolone

Parziali: 19-22; 34-40; 41-56

Torres-Sant’Orsola 78-79

Sef Torres: Dore 13, Raffo 7, Biolchini 11, Tanda ne, M. Piredda, N. Pisano 15, Vargiu 3, S. Piredda 4, R. Pisano 21, Cabras 4, Panai ne. Allenatore Carlini

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 20, Gueye 4, Manca 4, Puggioni 16, Solinas, Serra 8, Aroni 2, Desole 4, Usai 3, Scanu Manunta 9, Fancello, Carta 9. Allenatore Porcu

Parziali: 12-18; 31-35; 49-53

Olimpia-Antonianum 72-75

Olimpia Cagliari: Motzo, Mercenaro 14, Tocco 7, Piana 3, Piras 17, Chessa 10, Corsi 12, Palazzi 3, Dessì ne, Pili 4, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Antonianum Quartu: Astara 3, Pau ne, E. Piras 5, G. Piras 13, Ruggeri 2, Passa 13, Saddi 4, Jordan 13, Onnis 20, Piludu, Mattana ne, Oliva 2. Allenatore Bogo

Parziali: 14-25; 29-43; 47-56

