Buon pareggio (2-2) della Costa Orientale Sarda al “Don Pino Puglisi” di Roma contro il Montespaccato. Per la squadra di Francesco Loi è il quinto risultato utile consecutivo. Con il quarantesimo punto, l’obiettivo salvezza è vicinissimo e si può anche sognare, considerato che i playoff sono a una sola lunghezza.

Le reti arrivano tutte nel primo tempo. Al 25’ i padroni di casa passano in vantaggio con Coratella. Alla mezz’ora arriva il pareggio di Feola. Al 44’ Rossi firma il sorpasso per i sardi, ma allo scadere della prima frazione Vitelli, su rigore, sigla il definitivo 2-2.

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