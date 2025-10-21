Il Budoni è settimo nella classifica del girone G della Serie D. Un buon risultato dopo otto gare: la squadra di Raffaele Cerbone rifatta in gran parte la scorsa estate dopo il ritorno nell'Interregionale ha vinto finore tre partite, ne ha pareggiato altrettante perdendone due.

Undici i gol fatti, otto quelli subiti. Bisogna essere soddisfatti perchè questi numeri dimostrano che mister Cerbone è riuscito soprattutto ad amalgare a tempo di record vecchi e nuovi arrivati. Con una sqyuadra che crea gioco in casa ma anche fuori. Cerbone è un allenatore che conosce questo campionato come le sue tasche.

È in Sardegna da diversi anni, dimostrando davvero praticità e concretezza. Ieri ha colto un buon punto sul difficile campo della Palmese. Il mister tuira avanti, pensa già al possimo impegno di domenica con l'Olbia. Un derby difficilissimo contro un avversario che dovrebbe avere risolto i suoi problemi societari. A Budoni ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni.

